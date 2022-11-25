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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:33

Более 30% краснодарцев готовы получать «серую» зарплату

36% жителей не поддерживают такие условия
Светлана ОВДЕЙ
Более 30% краснодарцев готовы получать «серую» зарплату Фото из архива КП

Более 30% краснодарцев готовы получать «серую» зарплату Фото из архива КП

Более 30% краснодарцев готовы получать «серую» зарплату. Результаты опроса жителей краевого центра озвучили эксперты платформы по поиску работы SuperJob.

Так, получать «серую» зарплату готовы 38% жителей Краснодара. Еще 36% работников не поддерживают такие условия.

Отмечается, что чаще на «серую» зарплату готовы согласиться мужчины, чем женщины, - 44% против 32%.

Такие условия в большинстве поддерживают работники в возрасте от 35 до 44 лет и сотрудники с доходом менее 50 тысяч рублей.

Результаты опроса показали, что в начале пандемии COVID-19 в 2020 году жители России чаще соглашались на «серую» зарплату, чем сейчас.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жители Краснодара назвали минимальную желаемую зарплату. Работники рассчитывают на оплату труда в 38 тысяч рублей.