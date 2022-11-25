На Кубани внесли поправки в краевой закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций

Парламентарии внесли изменения в краевой закон о защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. С документом присутствующих ознакомил министр ГО и ЧС края Сергей Штриков.

По его словам, закон края приводится в соответствие с федеральным законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Предлагается в том числе уточнить предназначение территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также виды единовременных денежных выплат, в отношении которых высший исполнительный орган края имеет право принимать решения об их назначении гражданам Российской Федерации в случаях возникновения ЧС.

В рамках обсуждения, председатель ЗСК Юрий Бурлачко поручил министру отработать законодательный механизм предупреждения чрезвычайных ситуаций, не дожидаясь наступления их последствий.

«Вероятность стихийных бедствий и техногенных катастроф существует всегда. И если беда всё-таки произошла – необходимо четкое взаимодействие всех структур, уровней власти для скорейшего оказания быстрой и эффективной помощи пострадавшим. Все виды единовременной помощи и пособий должны выдаваться пострадавшим оперативно, без лишней бюрократической волокиты. На решение этой задачи направлены рассмотренные нами изменения в краевом законодательстве», – пояснил, комментируя вопрос, Юрий Бурлачко.