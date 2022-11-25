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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:50

Законопроект о краевом бюджете на ближайшие три года принят депутатами

Парламентарии на очередной сессии поддержали главный финансовый документ
Вера ПОЛЕК

Документ парламентариям представил министр финансов Александр Кнышов. По его данным, общий объем доходов в 2023 году составит 380,5 млрд рублей, расходов – 437 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета на следующий год предусмотрены в объеме 306,7 млрд рублей, что на 6,7 % выше уровня 2022 года.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что бюджет традиционно носит социально ориентированный характер. На эту сферу планируется направить более 60% расходной части бюджета. Это гарантирует полное выполнение всех социальных обязательств.

В новом году на финансирование 26 государственных программ предполагается выделить более 95% расходной части краевого бюджета, что составляет порядка 418 млрд рублей.

«Свыше 1,5 миллиарда предусмотрено на финансирование госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности». Свыше 44 миллиардов уйдет на дорожное хозяйство – создание новых дорог и реконструкцию действующих. На поддержку различных отраслей кубанского АПК будет израсходовано более 10,5 миллиарда рублей. На мероприятия госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» планируется израсходовать почти 18 миллиардов рублей», - добавил Юрий Бурлачко.

В завершении председатель ЗСК выразил мнение, что эти вложения в реальный сектор позволят краю и далее наращивать экономический потенциал, обеспечивать занятость и рост благосостояния жителей Кубани.

«Имея серьёзную производственную базу, мы сможем и далее увеличивать финансирование программ социальной направленности», - подытожил Юрий Бурлачко.

Парламентарии обсудили финансирование различных сфер жизни региона, вопросы по законопроекту и в конце большинством голосов поддержали его. В завершении глава краевого депутатского корпуса выразил мнение, что вложения в развитие различных госпрограмм, отрасль АПК и другие позволят краю и далее наращивать экономический потенциал, обеспечивать занятость и рост благосостояния жителей Кубани.