Законопроект о краевом бюджете на ближайшие три года принят депутатами

Документ парламентариям представил министр финансов Александр Кнышов. По его данным, общий объем доходов в 2023 году составит 380,5 млрд рублей, расходов – 437 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета на следующий год предусмотрены в объеме 306,7 млрд рублей, что на 6,7 % выше уровня 2022 года.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что бюджет традиционно носит социально ориентированный характер. На эту сферу планируется направить более 60% расходной части бюджета. Это гарантирует полное выполнение всех социальных обязательств.

В новом году на финансирование 26 государственных программ предполагается выделить более 95% расходной части краевого бюджета, что составляет порядка 418 млрд рублей.

«Свыше 1,5 миллиарда предусмотрено на финансирование госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности». Свыше 44 миллиардов уйдет на дорожное хозяйство – создание новых дорог и реконструкцию действующих. На поддержку различных отраслей кубанского АПК будет израсходовано более 10,5 миллиарда рублей. На мероприятия госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» планируется израсходовать почти 18 миллиардов рублей», - добавил Юрий Бурлачко.

В завершении председатель ЗСК выразил мнение, что эти вложения в реальный сектор позволят краю и далее наращивать экономический потенциал, обеспечивать занятость и рост благосостояния жителей Кубани.

«Имея серьёзную производственную базу, мы сможем и далее увеличивать финансирование программ социальной направленности», - подытожил Юрий Бурлачко.

Парламентарии обсудили финансирование различных сфер жизни региона, вопросы по законопроекту и в конце большинством голосов поддержали его. В завершении глава краевого депутатского корпуса выразил мнение, что вложения в развитие различных госпрограмм, отрасль АПК и другие позволят краю и далее наращивать экономический потенциал, обеспечивать занятость и рост благосостояния жителей Кубани.