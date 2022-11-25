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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 7:13

В Краснодаре потушили пожар в доме на улице Калинина

В здании загорелась кровля на площади 120 квадратных метров
Светлана ОВДЕЙ
Из здания эвакуировали 15 человек Фото: кадр из видео

Из здания эвакуировали 15 человек Фото: кадр из видео

В Краснодаре потушили пожар в доме на улице Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пожар произошел утром 25 ноября. В 08:49 к месту возгорания выехала пожарная служба.

- В 08:58 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли на площади 120 квадратных метров. В 09:24 - локализация возгорания, в 09:46 - ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Уточняется, что в 10:00 возгорание полностью потушено. Всего из здания эвакуировали 15 человек.

В результате пожара никто не пострадал.