Параплан рухнул на припаркованную легковушку

На Кубани завели уголовное дело после падения параплана. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, трагедия произошла днем 24 ноября в Хадыженске Апшеронского района. Параплан с 32-летним и 46-летним мужчинами рухнул на припаркованную машину. В результате падения пилот и пассажир скончались на месте.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также все условия и причины произошедшего, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.