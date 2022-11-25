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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:21

На Кубани завели уголовное дело после падения параплана

В результате ЧП погибли два человека
Светлана ОВДЕЙ
Параплан рухнул на припаркованную легковушку

Параплан рухнул на припаркованную легковушку

На Кубани завели уголовное дело после падения параплана. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, трагедия произошла днем 24 ноября в Хадыженске Апшеронского района. Параплан с 32-летним и 46-летним мужчинами рухнул на припаркованную машину. В результате падения пилот и пассажир скончались на месте.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также все условия и причины произошедшего, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.