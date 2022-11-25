Проводится проверка Фото из архива КП

В Анапе задержали мужчину, пристававшего к 13-летней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД по городу-курорту.

Информация о том, что к школьнице приставал неизвестный мужчина, появилась в соцсетях. Как оказалось, рабочий в ДНТ «Южное» позвал девочку, попытавшись познакомиться с ребенком. Сама школьница позже обо всем рассказала родителям.

Произошедшим заинтересовались в правоохранительных органах. Спустя время мужчину задержали и доставили в отдел полиции в селе Витязево для разбирательства.

- По факту инцидента ОМВД России по городу Анапа проводится проверка, правоохранители дадут правовую оценку произошедшему, - уточнили в пресс-службе городского ОМВД.