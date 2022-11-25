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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:42

В Адыгее стартовал конкурс молодых семей

Итоговое состязание пройдет в Майкопе 14 декабря
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе стартовал первый этап конкурса молодых семей

В Майкопе стартовал первый этап конкурса молодых семей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее стартовал конкурс молодых семей. Мероприятие проводится в 2 этапа. До 5 декабря проходит отборочный этап, после чего 14 декабря состоятся итоговые состязание.

- Основные требования к конкурсантам: супругам должно быть до 35 лет, обязательно зарегистрированный брак. Также оба супруга должны быть прописаны на территории Майкопа, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в первом этапе задача участников подготовить видеопрезентацию своей семьи. В рамках второго этапа конкурсанты будут участвовать в тематических испытаниях. Итоговое состязание пройдет на базе Адыгейского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева.