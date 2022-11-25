В Майкопе стартовал первый этап конкурса молодых семей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Адыгее стартовал конкурс молодых семей. Мероприятие проводится в 2 этапа. До 5 декабря проходит отборочный этап, после чего 14 декабря состоятся итоговые состязание.
- Основные требования к конкурсантам: супругам должно быть до 35 лет, обязательно зарегистрированный брак. Также оба супруга должны быть прописаны на территории Майкопа, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», в первом этапе задача участников подготовить видеопрезентацию своей семьи. В рамках второго этапа конкурсанты будут участвовать в тематических испытаниях. Итоговое состязание пройдет на базе Адыгейского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева.