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НовостиОбщество25 ноября 2022 8:00

Победителей краевого конкурса «Курортный Олимп» наградят в Сочи 9 декабря

На конкурс подавали заявки не менее 300 представителей туриндустрии
Ангелина НАЗАРЧУК
Участник, который наберет максимальное количество баллов, получит кубок и диплом победителя.Фото: администрация региона

Участник, который наберет максимальное количество баллов, получит кубок и диплом победителя.Фото: администрация региона

В Сочи подведут итоги краевого конкурса «Курортный Олимп». Победителей наградят 9 декабря. На конкурс подавали заявки не менее 300 представителей туриндустрии Краснодарского края.

- За звание лучших в конкурсе соревновались экскурсоводы, инструкторы-проводники, горничные, специалисты службы приема и размещения. Победителей определят в 20 номинациях, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По каждому конкурсному направлению были созданы специальные комиссии. В число экспертов вошли и сотрудники предприятий, и независимые лица. Участник, который наберет максимальное количество баллов, получит кубок и диплом победителя.