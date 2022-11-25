«Агрокомплекс Выселковский» проводит дни открытых дверей

Для маленьких посетителей подготовлены конкурсы с аниматорами. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Каждую субботу в магазинах торговой сети «Агрокомплекс Выселковский» проходят дни открытых дверей. Ближайшие мероприятия запланированы в городах Краснодар, Ейск, Усть-Лабинск, Новороссийск и Ростов-на-Дону. Здесь покупателей будут ждать приятные сюрпризы от «Агрокомплекса».

- В преддверии новогодних праздников мы хотим создать у наших покупателей праздничное настроение, чтобы поход в магазин приносил им ещё больше радости и выгоды. Для этого приглашаем всех на дегустации продукции брендов «Агрокомплекса». За покупки ряда товаров взрослым предлагаем получить подарки, а маленьким посетителям - поучаствовать в конкурсах с аниматорами, - рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

В предновогодний период «Агрокомплекс Выселковский» готовится к повышенному спросу. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

В дегустациях участвуют премиальные твёрдые сыры Emmental Gold, Gouda Gold, Parmesan Gold, Gruyere Original, а также сыр моцарелла в форме шариков. За покупку одной упаковки выдержанного сыра можно получить фирменную терку, а за приобретение пары – фирменный нож для нарезки сыра.

Кроме того, гостям дадут отведать колбасы Мраморную, Italiano с фенхелем и черным перцем, Сальчичон и сервелат Фирменный. За чек на сумму от 600 рублей покупателю выдают брендированную сумку-шопер, а за чек от 1200 рублей – дождевик. Детям предлагают полакомиться творожными сырками и йогуртами «Агрокомплекс Выселковский».

Широкий ассортимент, отменное качество и натуральный вкус продукции брендов «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», «Labinsk beef», «Медвёдовские традиции» обеспечивают покупательский интерес жителей и гостей южных регионов круглый год. В предновогодний период «Агрокомплекс Выселковский» готовится к повышенному спросу и насыщает полки самыми любимыми у населения продуктами. К праздникам агрохолдинг предлагает обратить внимание на свои премиальные продукты, которые украсят любое торжество. Среди них выдержанные твёрдые сыры, сырокопчёные колбасы и деликатесы.

Дни открытых дверей проходят в магазинах торговой сети «Агрокомплекс Выселковский» каждую субботу. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

В ближайшую субботу, 26 ноября, дни открытых дверей состоятся в магазинах «Агрокомплекс Выселковский» по адресам: г. Усть-Лабинск, ул. Пролетарская, 45 и г. Ейск, ул. Первомайская, 191.

3 декабря мероприятия пройдут в Ейске (ул. Луначарского, 29) и в Усть-Лабинске (ул. Красная 57/3).

10 декабря праздники проведут в Краснодаре (ул. Атарбекова, 38), Новороссийске (ул. Бориса Пупко, 1) и Ростове-на-Дону (ул. Днепропетровская, 8).

Начало проведения дней открытых дверей в магазинах «Агрокомплекс Выселковский» - в 11:00 часов.

ВАЖНО!

Время проведения мероприятий ограничено. Подробности уточняйте на горячей линии 8 800 2500 690 или у продавцов в магазинах «Агрокомплекс Выселковский»