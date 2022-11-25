Качество питания проверяют в школах Сочи

Комиссия оценивает пищеблоки, меню, подачу и организацию процесса приема пищи. Фото: администрация Сочи

В учебных заведения Сочи проверяют качество питания. Комиссия оценивает пищеблоки, меню, подачу и организацию процесса приема пищи. Питание проверяют представители администрации, родительский комитет и депутаты Городского Собрания.

- Мы убедились, что дети питаются разнообразно, сбалансированно и вкусно. Пищеблоки обеспечены современным оборудованием, - заявила заммэра Сочи Елена Канюк.

По словам Елены Канюк, повара не используют полуфабрикаты. Все блюда в школах и детсада готовят перед подачей. Единое меню в учебных учреждениях Сочи разработано в соответствии с санитарными нормами и правилами. Все блюда были согласованы с Роспотребнадзором.