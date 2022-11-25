Мужчина предложил сотруднику ДПС взятку Фото: кадр из видео

На Кубани пьяный водитель протаранил ограждение во время полицейской погони. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские устроили погоню ночью 23 ноября в Славянске-на-Кубани. Сотрудники ДПС заметили автомобиль Daewoo, который ехал по «встречке» на дороге с односторонним движением. Водителя попытались остановить, но он проигнорировал требование и помчал дальше.

Задержать мужчину удалось после того, как он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Как выяснилось, за рулем сидел 42-летний водитель, который перед поездкой выпил, на что указывала его речь и состояние кожи. От медосвидетельствования мужчина отказался.

При составлении протоколов мужчина попытался подкупить сотрудников ДПС. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за взятку, он оставил деньги на панели служебного авто.

- Инспекторы зарегистрировали факт дачи взятки, сообщив об этом в Отдел МВД России по Славянскому району. На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

На мужчину составили сразу несколько протоколов, по которым ему грозят штраф и лишение прав.