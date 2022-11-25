Один пациент от осложнений заболевания скончался Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 98 новых случаев заболевания COVID-19. Самому старшему новому пациенту 90 лет, сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре заболели 35 человек, в Ейском районе - 8, Апшеронском - 6, в Сочи, Армавире, Тимашевском, Тбилисском, Северском, Приморско-Ахтарском муниципалитетах - по 3.

По два положительных результата получено в Горячем Ключе, Новороссийске, Отрадненском, Ленинградском, Кущевском, Курганинском, Красноармейском, Кореновском, Туапсинском и Темрюкском районах.

- По одному новому заболевшему в Тихорецком, Славянском, Павловском, Новокубанском, Крымском, Крыловском, Каневском, Калининском, Динском, Гулькевичском и Белореченском муниципалитетах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять пациентов. Тем временем с выздоровлением выписаны 98 человек.

Один пациент от осложнений заболевания скончался.