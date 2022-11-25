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НовостиЗдоровье25 ноября 2022 8:20

На Кубани за сутки выявили 98 новых случаев заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ остаются 5 пациентов
Светлана ОВДЕЙ
Один пациент от осложнений заболевания скончался Фото из архива КП

Один пациент от осложнений заболевания скончался Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 98 новых случаев заболевания COVID-19. Самому старшему новому пациенту 90 лет, сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре заболели 35 человек, в Ейском районе - 8, Апшеронском - 6, в Сочи, Армавире, Тимашевском, Тбилисском, Северском, Приморско-Ахтарском муниципалитетах - по 3.

По два положительных результата получено в Горячем Ключе, Новороссийске, Отрадненском, Ленинградском, Кущевском, Курганинском, Красноармейском, Кореновском, Туапсинском и Темрюкском районах.

- По одному новому заболевшему в Тихорецком, Славянском, Павловском, Новокубанском, Крымском, Крыловском, Каневском, Калининском, Динском, Гулькевичском и Белореченском муниципалитетах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять пациентов. Тем временем с выздоровлением выписаны 98 человек.

Один пациент от осложнений заболевания скончался.