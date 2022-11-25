Погром машин засняли камеры видеонаблюдения Фото: кадр из видео

В Новороссийске мужчина проколол шины и побил окна в машинах со знаком Z. Нарушителя задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, 50-летний мужчина взял отвертку, баллончик с автомобильной краской, фонарик и пошел громить машины. Подозреваемый выбирал машины со знаком Z, прокалывал шины, бил окна и закрашивал нанесенный символ. Мужчину задержали возле очередного автомобиля, который он собирался испортить.

Кроме отвертки, краски и фонарика, у задержанного нашли полимерный пакет с наркотиком массой более грамма.

- В ряде случаев факты повреждения транспортных средств попали в объективы видеокамер наружного наблюдения. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Новороссийску.