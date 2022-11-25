В Адыгее двух подростков осудят за кражу денег

Несовершеннолетние скрылись с места преступления и потратили украденные деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее осудят двух подростков. Подозреваемые обокрали мужчину на шесть тысяч рублей.

- По данным следствия 3 сентября этого года вечером двое несовершеннолетних решили открыто похитить денежные средства, принадлежавшие незнакомому мужчине, который приобретал арбузы на одной из торговых точек Майкопа, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи. - С этой целью после того, как мужчина направился домой, несовершеннолетние проследовали за ним.

Один из парней караулил подъезд. Его друг поднялся за мужчиной и воспользовался тем, что у мужчины были заняты руки. Он вытащил из его карманы шесть тысяч рублей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», несовершеннолетние скрылись с места преступления и потратили украденные деньги. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.