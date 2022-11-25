Пешеход скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Новороссийске водитель легковушки насмерть сбил 70-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла вечером 24 ноября на трассе «подъезд к Абрау-Дюрсо». Предварительно, 70-летний мужчина переходил здесь дорогу.

В этот момент 36-летний водитель Kia Rio, не успев затормозить перед пешеходом, сбил его. В результате аварии мужчина скончался на месте.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по краю.