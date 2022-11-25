Местные жители смогут приобрести продукцию на двух точках города Фото: Иван Макеев

В Майкопе 26 и 27 ноября заработают ярмарки выходного дня. Местные жители смогут приобрести продукцию на двух точках города.

В субботу, 26 ноября, торговые ряды будут ждать посетителей по улице Советской (между ул. Победы и пер. Красноармейским) и по улице Димитрова (от Чкалова до Юннатов).

В воскресенье, 27 ноября, ярмарка будет организована по улице Советской.

- Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой промышленности города майкопчанам будет предложен широкий ассортимент продукции, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», жители и гости республиканской столицы смогут приобрести мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия, промышленные товары, а также фрукты и овощи по сниженным ценам.