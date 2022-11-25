На Кубани росгвардейцы потушили два загоревшихся автомобиля у частного дома

Старший прапорщик полиции Никита Карась и младший сержант полиции Андрей Сенник Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани росгвардейцы потушили загоревшиеся у частного дома машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Все произошло в станице Ленинградской. В тот вечер старший прапорщик полиции Никита Карась и младший сержант полиции Андрей Сенник, находясь на службе, заметили пожар на улице Пушкина.

Возгорание произошло во дворе одного из частных домов ближе к полуночи. Когда огонь охватил автомобили, жильцы уже спали. Хозяйку дома смогли разбудить домашние животные. Два пекинеса бегали по комнате и выли от испуга.

Женщина, выглянув в окно, увидела пламя и тут же разбудила мужа. Мужчина вышел на улицу и попытался сам потушить автомобили.

Проезжавшие росгвардейцы увидели открытые ворота и пожар во дворе. Сотрудники ведомства сообщили о возгорании в экстренные службы и начали помогать хозяину тушить автомобили.

Они сразу вывели жильцов и домашних питомцев, вытолкали одну из машин с участка и огнетушителем сбили пламя. После этого сотрудники ликвидировали открытое горение второго автомобиля.

- Мужчина поблагодарил росгвардейцев за помощь. По решению начальника ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю за грамотные и своевременные действия сотрудники вневедомственной охраны будут поощрены, - сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.