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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:11

На Кубани расходы фонда ОМС в новом году превысят 95 млрд рублей

Депутаты на очередной сессии рассмотрели проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Вера ПОЛЕК

Его депутатам представила директор Фонда Надежда Губриева. Так доходы фонда в следующем году превысят 95 млрд рублей. Ровно эту же сумму составят расходы. Основной их статьей остается финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования – более 91 млрд рублей.

Комментируя представленный проект, председатель ЗСК уточнил, что в плановом периоде размеры бюджета фонда достигнут 100 млрд рублей.

«Бюджет кубанского фонда обязательного медицинского страхования – это основа нашего общего благополучия. Охрана здоровья кубанцев – наш безусловный социальный приоритет. И расходы краевого бюджета на эту в прямом смысле слова жизненно важную отрасль будут только увеличиваться», - отметил Юрий Бурлачко.