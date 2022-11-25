Новый мурал на месте закрашенного граффити по улице Чапаева Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В мэрии Краснодара рассказали, почему закрасили граффити на улице Чапаева. Вместо Децла и Моргенштерна, объявленного в РФ иноагентом, на стене появился мурал с Василием Чапаевым.

Напомним, граффити на улице Чапаева начали закрашивать накануне, 24 ноября. Ранее нанесенные портреты перекрыли серой краской. А уже ночью на стене появились черты героя Первой мировой и Гражданской войн Василия Чапаева и его коня.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, решение о создании мурала принял молодежный совет Центрального округа.

- Предыдущий стрит-арт был уже поврежден, и восстановить его было крайне сложно, - уточнили в мэрии.

Известно, что изображение Чапаева наносит местный художник Roma Spam Art. Работы будут завершены, когда позволит погода.

- Все незаконные граффити на прилегающих фасадах и ограждениях закрасят. Работа по зачистке от визуального мусора в центре Краснодара будет продолжена, - отметили в городской администрации.