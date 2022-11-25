Фото Елена Разина.

В Сочи стартовала «Черноморская регата» 24 ноября. Мероприятие проходит в акватории Южного федерального центра спортивной подготовки.

Фото Елена Разина.

- Регата пройдет до 28 ноября, завершая сезон 2022 года для олимпийских и юношеских классов, - рассказали в пресс-службе «Черноморской регаты».

Фото Елена Разина.

Первый день регаты начался с торжественной церемонии открытия. С приветственными словами выступили исполнительный директор ВФПС Павел Соболев и главный судья регаты, президент Федерации парусного спорта Сочи Алексей Ганженко.

Фото Елена Разина.

В регате принимают участие 240 яхтсменов из 27 городов мира. 151 из них - мужчины, а 89 - женщины. На соревнования приехали спортсмены из Республики Беларусь. А Россию будут представлять яхтсмены из 13 регионов: Краснодарский и Приморский края, Калининградская, Липецкая, Московская, Орловская, Ростовская, Самарская, Сахалинская и Челябинская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

Фото Елена Разина.

Яхтсмены покажут себя в следующих дисциплинах: Лазер-стандарт, Лазер-радиал, Лазер 4.7, 49-й, 470 – смешанный, Накра 17 – микст, 29-й, 420, парусная доска IQF и парусная доска Техно.

- Самые многочисленные классы: Лазер-радиал (женщины, юноши, девушки) – 40 человек, Лазер 4.7 (юноши, девушки) – 36 человек, парусная доска IQF (мужчины и женщины в сумме) – 33 человека, - отметили организаторы гонок.

Фото Елена Разина.

В первый день соревнований, 24 ноября, флот вышел в море по плану - в 13:00 часов. Однако спортсменам не повезло с погодой. Ветра почти не было. Тогда судьи решили прекратить гонку.

Фото Елена Разина.

В связи с этим сегодня, 25 ноября, гоночный комитет решил провести максимальное количество гонок. В 08:00 часов утра яхтсмены в классах парусная доска IQF и Техно вышли в море.

Фото Елена Разина.

Кстати, регата проходит в Сочи каждый год. Это одно из старейших соревнований в России, которое проводят с 1949 года.

Фото Елена Разина.

Организаторы соревнований: Всероссийская федерация парусного спорта, Федерация парусного спорта Краснодарского края и Федерация парусного спорта Сочи при поддержке ФГБУ «Юг Спорт».