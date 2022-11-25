Фото Елена Разина.
В Сочи стартовала «Черноморская регата» 24 ноября. Мероприятие проходит в акватории Южного федерального центра спортивной подготовки.
Фото Елена Разина.
- Регата пройдет до 28 ноября, завершая сезон 2022 года для олимпийских и юношеских классов, - рассказали в пресс-службе «Черноморской регаты».
Фото Елена Разина.
Первый день регаты начался с торжественной церемонии открытия. С приветственными словами выступили исполнительный директор ВФПС Павел Соболев и главный судья регаты, президент Федерации парусного спорта Сочи Алексей Ганженко.
Фото Елена Разина.
В регате принимают участие 240 яхтсменов из 27 городов мира. 151 из них - мужчины, а 89 - женщины. На соревнования приехали спортсмены из Республики Беларусь. А Россию будут представлять яхтсмены из 13 регионов: Краснодарский и Приморский края, Калининградская, Липецкая, Московская, Орловская, Ростовская, Самарская, Сахалинская и Челябинская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.
Фото Елена Разина.
Яхтсмены покажут себя в следующих дисциплинах: Лазер-стандарт, Лазер-радиал, Лазер 4.7, 49-й, 470 – смешанный, Накра 17 – микст, 29-й, 420, парусная доска IQF и парусная доска Техно.
- Самые многочисленные классы: Лазер-радиал (женщины, юноши, девушки) – 40 человек, Лазер 4.7 (юноши, девушки) – 36 человек, парусная доска IQF (мужчины и женщины в сумме) – 33 человека, - отметили организаторы гонок.
Фото Елена Разина.
В первый день соревнований, 24 ноября, флот вышел в море по плану - в 13:00 часов. Однако спортсменам не повезло с погодой. Ветра почти не было. Тогда судьи решили прекратить гонку.
Фото Елена Разина.
В связи с этим сегодня, 25 ноября, гоночный комитет решил провести максимальное количество гонок. В 08:00 часов утра яхтсмены в классах парусная доска IQF и Техно вышли в море.
Фото Елена Разина.
Кстати, регата проходит в Сочи каждый год. Это одно из старейших соревнований в России, которое проводят с 1949 года.
Фото Елена Разина.
Организаторы соревнований: Всероссийская федерация парусного спорта, Федерация парусного спорта Краснодарского края и Федерация парусного спорта Сочи при поддержке ФГБУ «Юг Спорт».
Фото Елена Разина.