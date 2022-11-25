Для троллейбусов сделают разворотное кольцо, остановку и диспетчерский пункт Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Троллейбусный пункт построят в районе улицы Восточно-Кругликовской в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы на участке улицы Домбайской от улицы 1-го Мая до улицы им. Героев-Разведчиков начнут в 2023 году. Здесь обновят 1,1 километра дороги.

Специалисты заасфальтируют участок, сделают тротуары, освещение, ливневки. Кроме того, для троллейбусов здесь оборудуют разворотное кольцо, остановку и диспетчерский пункт.

- На данный момент троллейбус на улице Восточно-Кругликовской разворачивается по временной схеме, - отметил замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре в декабре начнут ремонтировать улицу Симферопольскую. Специалисты сделают разворотное кольцо и расширят железнодорожный переезд.