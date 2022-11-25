Геленджик осваивает курортный сбор

Почти 75 млн рублей курортного сбора в Геленджике направили на благоустройство. Об этом сообщили в администрации курортного города. На эти деньги на курорте создали несколько зон детского и взрослого отдыха.

- Средства курортного сбора имеют целевое назначение, поэтому направлены на создание новых мест притяжения, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии Геленджика.

Так, в центре города на набережной открылся тематический сквер. Сейчас здесь установили качели с навесами, скамейки, фонтан из трех балерин и музыкальные инструменты.

Помимо этого, здесь уложили новую тротуарную плитку, газон и поставили урны. На улице Ленина смонтированы 58 фонарей. В Кабардинке на средства курортного сбора создадут спортплощадку. Подготовительные работы по установке оборудования уже проделаны, скоро ожидается его поставка. В селах Архипо-Осиповка и Дивноморское провели геодезические работу на средства курортного сбора, исследование грунта необходимо для дальнейшей планировки территорий. Здесь обновят линии электропередач для уличного освещения. Во всех курортных округах установили новые скульптуры с подсветкой.