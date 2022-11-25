Объект планировали ввести в эксплуатацию до конца 2022 года Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара раскритиковал затягивание сроков по достройке ЖК «Усадьба». Работы обсудили на заседании городской межведомственной комиссии по завершению строительства проблемных объектов и восстановлению прав обманутых дольщиков.

Проблемный дом в 1-ом Лиговском проезде достраивает предприниматель, который взялся за работы вместо недобросовестного застройщика. Всего ключи от квартир должны получить 144 семьи.

Но сейчас работы отстают от сроков. Ранее объект планировали ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

- Речь идет о семьях, которые должны были до конца года получить свое жилье. Люди платят ипотеку, кредиты взяли. Я не вижу ни одного строителя. Вы понимаете, до чего вы своим бездействием довели? Надоело за вами гоняться и уговаривать. Если так будет продолжаться, последуют совсем другие меры воздействия и ответственность, - сказал на заседании Евгений Наумов.

Подрядчик назвал причиной отставания от сроков проблемы с увеличением сметной стоимости работ и подорожанием материалов. Уточняется, что в настоящее время работы на объекте продолжаются.

Как отметил и.о. директора городского департамента строительства Александр Мадовский, дольщики уже подписывают допсоглашения на продление сроков строительства. Долгострой планируют ввести в эксплуатацию к концу первой половины 2023 года.