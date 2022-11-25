Ярмарки в Геленджике. Фото: пресс-служба мэрии Геленджика

Жители Геленджика могут оценить уровень конкуренции на продуктовых рынках. Об этом сообщает администрация курортного города.

- Такой мониторинг проводится каждый год, чтобы проанализировать работу рынков и способствовать дальнейшему совершенствованию уровня конкуренции, - уточнили в мэрии Геленджика.

Для того чтобы стать участником исследования, нужно пройти подробный анонимный опрос. Важно указать свой город, пол, возраст, уровень дохода, а также ответить на целый ряд вопросов, касающихся удовлетворенности характеристиками товаров и услуг по уровню цен.

Пройти опрос можно онлайн. Он действует до 30 ноября.