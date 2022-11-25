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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:37

Гостиничный комплекс в Сочи построят за 1,2 млрд рублей

Строительство завершат в 2024 году
Ангелина НАЗАРЧУК
Новый 6-этажный отель появится в Хостинском районе.

Новый 6-этажный отель появится в Хостинском районе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи построят гостиничный комплекс за 1,2 миллиардов рублей. Новый 6-этажный отель появится в Хостинском районе. А его площадь будет составлять не менее 4,4 тысяч квадратных метров.

Ростовское отдельное крупного банка открыло кредитную линию на строительную компанию. Однако застройщик сможет получить доступ к деньгам только после сдачи объекта и оформления в нем первого права собственности.

- Реализация проекта осуществляется с применением эскроу-счетов, - отметили в пресс-службе банка.

К слову, гостиничный комплекс будет приравнен к комфорт классу. Строительство планируют завершить летом 2024 года.