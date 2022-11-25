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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:45

Горнолыжные курорты Сочи лидируют по числу бронирований на Новый год

Стоимость туров выросла на 20%
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочинский курорт «Красная Поляна» признан лучшим в стране.

Сочинский курорт «Красная Поляна» признан лучшим в стране.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горнолыжные курорты Сочи лидируют по числу бронирований на Новый год. Они пользуются популярностью среди россиян. Также туристы рассматривают горнолыжные курорты Северного Кавказа и Кузбасса.

Несмотря на высокий спрос, туроператоры отмечают, что путевки продаются намного хуже, чем в 2021 году. В связи с этим не произошло традиционного резкого скачка цена в 2-3 раз. На сегодняшний день стоимость туров выросла всего лишь 20%.

- Сохраняется тенденция прошлого года, которая касалась всех направлений, и зарубежных, и внутренних, что премиальный класс продается в первую очередь, - отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе

Ранее сообщалось, что два горнолыжных курорта Сочи признали лучшими в России. Сочинский курорт «Красная Поляна» признан лучшим в стране.