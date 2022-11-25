В селе под Геленджиком капитально ремонтируют дорогу

Дорогу на Пшаду ремонтируют. Фото: пресс-служба мэрии Геленджика

В селе Пшада под Геленджиком капитально ремонтируют дорогу. Об этом сообщили в администрации курорта.

- В начале года глава Алексей Богодистов встретился с активом ТОС села Пшада. Они обратили его внимание на состояние одной из центральных улиц. В планах управления ЖКХ здесь значился текущий ремонт, но в итоге решено было отремонтировать ее капитально, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Геленджика.

Подрядчик уже приступил к работе. До конца года планируется, что участок улицы Красной протяженностью 1,25 км - от федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" до улицы Кубанскойи далее до дома №27 будут отремонтированы. Объем финансирования на эти работы составил свыше 16 млн рублей.