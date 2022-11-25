Ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил Фото: соцсети

Прокуратура организовала проверку после падения ребенка из окна многоэтажки в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Напомним, все произошло в краевом центре на улице Черкасской. По данным ведомства, предварительно, восьмилетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. С места происшествия ребенка доставили в Краевую клиническую больницу №1.

В медучреждении у пострадавшего мальчика диагностировали перелом таза и открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время краевая прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

- Прокуратурой будет дана оценка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Уточняется, что при наличии оснований ведомство рассмотрит принятие мер прокурорского реагирования.