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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:07

Средняя стоимость частного дома в Сочи составляет 44,4 млн рублей

Цены на недвижимость выросли на 1,09 миллионов рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
В январе средняя стоимость частного дома была на уровне 35,51 млн рублей.

В январе средняя стоимость частного дома была на уровне 35,51 млн рублей.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи средняя стоимость частных домов достигла отметки в 44,4 миллионов рублей. Цена на недвижимость выросла на 1,09 миллионов рублей всего лишь за месяц. А в январе средняя стоимость частного дома была на уровне 35,51 миллион рублей.

- С января по ноябрь 2022 года средняя цена дома в Сочи выросла на 25,02%. В абсолютных значениях такие объекты в городе-курорте подорожали на 8,9 миллионов, - рассказали в пресс-службе агентства недвижимости.

Если рассматривать промежуток за год, то средняя цена дома в Сочи выросла на 20,08%. С 2021 года стоимость увеличилась на 7,42 миллионов рублей.

А за два года стоимость домов на курорте в абсолютном значении увеличилась на 21,09 миллионов рублей. Еще в 2020 году можно было купить объект в Сочи за 23,31 миллионов рублей.