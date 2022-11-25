Жилищный сертификат для молодых семей новорожденных

Фото предоставлено пресс-службой строительного холдинга AVA Group

Каждая молодая семья при регистрации брака и новорожденные дети в Краснодаре, Сочи, Анапе получат жилищный сертификат от AVA Group на дополнительные квадратные метры. Семья - главный капитал любого человека, именно поэтому так важно поддерживать новых граждан кубанских городов и молодые семьи, считают в инвестиционно-строительном холдинге AVA Group.

Для возможности молодым семьям и родителям стать счастливыми обладателями собственной квартиры, холдинг AVA Group выпустил защищенные номерные жилищные сертификаты, которые дают право на получение дополнительных квадратных метров при покупке недвижимости от застройщика.

Сертификат для молодой семьи или счастливых родителей от AVA Group предполагает дополнительно к выбранной 2-комнатной квартире 4 кв.м. и 6 кв.м. при покупке 3-комнатной квартиры в офисах застройщика в Краснодаре, Сочи, Анапе. Жилищные сертификаты будут вручаться молодой семье в день регистрации брака или при выписке из родильного дома. Ключевым условием получения дополнительных квадратных метров является предоставление в офисе застройщика оригинала сертификата и свидетельства о заключении брака для молодой семьи или свидетельства о рождении ребенка для счастливых родителей. Выданный сертификат не подлежит возврату или обмену на денежный эквивалент и не распространяется на сделки при покупке студии или однокомнатной квартиры. Использовать сертификат возможно при покупке квартиры с использованием рассрочки, наличной оплаты, материнского капитала или привлечения ипотечных средств.

«Семья - одна из главных ценностей, опора в жизни любого человека. Пожалуй, нет ничего важнее, чем счастливая и полная семья, детский смех, атмосфера любви и взаимопонимания, уютный дом. Мы активно развиваем в наших домах атмосферу добрососедства, организуя для жителей праздники во дворе, экологические акции. Уверены, что дополнительная жилая площадь, которую мы предоставляем новорожденным и молодым семьям, станет первым шагом на пути решения жилищного вопроса» – вице-президент по коммерции и цифровизации Татьяна Фоменко.

Инвестиционно – строительный холдинг AVA Group за 15 лет работы ввел в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м. жилой и коммерческой недвижимости в Краснодаре, Сочи, Анапе, Московском регионе, в настоящий момент в реализации порядка 670 000 кв.м. Значительный опыт накоплен в работе с объектами незавершенного строительства, более 1500 семей смогли получить свои долгожданные квартиры.