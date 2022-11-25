"Доброелка" собрала уже 1,5 тысячи участников

Геленджик присоединился к акции «ДоброЕлка». Она стартует 28 ноября и продлится до 18 декабря. Ее ежегодно проводит благотворительный фонд помощи детям «Край добра».

- В числе уже опубликованных на сайте желаний – есть и мечты пятерых юных жителей Геленджика. Мальчишки - жители курорта и села Архипо-Осиповка – мечтают о современных подарках. Это музыкальная портативная колонка, роликовые коньки, беспроводные наушники, умные цифровые часы и набор для настольного тенниса, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии курорта.

Участвовать в акции может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт доброелка.рф, выбрать открытку с заветным желанием ребенка и нажать кнопку «Подарить». В канун праздника, волонтеры доставят все подарки детям.