Завершить работы планируют осенью 2023 года Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре в декабре начнут ремонтировать улицы Ратной Славы и Александровскую. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Александровской обновят участок от улицы Букетной до улицы Константиновской. Его протяженность – почти один километр.

На улице Ратной Славы приведут в порядок почти 1,4 километра. Это участок от ЖК «Прованс» до улицы Тверской.

Дорожники, в частности, заасфальтируют гравийную проезжую часть, обустроят тротуары, велодорожки, уличное освещение, инженерные сети. Улицы также озеленят, установят здесь дорожные знаки и нанесут разметку.

Начать работы планируют в середине декабря, а завершить – к осени 2023 года. Уточняется, что ремонт стартует с работ, которые не зависят от погоды. Асфальтировать дороги специалисты начнут при потеплении.

Уточняется, что во время ремонта полностью перекрывать улицы не планируют. Движение будут ограничивать частично и поэтапно.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре в декабре начнут ремонтировать улицу Симферопольскую. Специалисты сделают разворотное кольцо и расширят железнодорожный переезд.