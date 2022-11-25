Детсад открыли недавно

Новый корпус детсада заработал в 2022 году в селе Дивноморское. Об этом сообщили в мэрии Геленджика.

Детский сад "Радость "приобрели в рамках реализации нацпроекта «Демография» на средства краевого и местного бюджетов.

- Здесь созданы условия для воспитания детей, начиная с полутора лет. Имеются уютные игровые комнаты и спальни, физкультурный и музыкальный залы. Кроме того, современным оборудованием оснащен пищеблок. Поддерживать здоровый микроклимат в учреждении позволяют медицинский и логопедический кабинеты, комнаты природы и детского психолога, - сообщили в пресс-службе мэрии Геленджика.

Сюда ходят 70 детей из семей жителей Дивноморского и соседнего Геленджика. Горожане предпочитают возить детей в новый корпус детсада.