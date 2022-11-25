Младенец надел на голову горшок, который смогли снять только спасатели из Новороссийска

Мама малыша не смогла самостоятельно снять горшок с шеи ребенка Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели помогли снять с шеи годовалого малыша горшок. Об этом сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров в своем telegram-канале.

Мама годовалого малыша не заметила, как ребенок надел на голову горшок. Он застрял на уровне шеи – самостоятельно снять его с младенца женщина не смогла. После безуспешных попыток жительница решила обратиться за помощью к спасателям.

- Спасатели незамедлительно выехали на место и при помощи слесарных инструментов сняли с шеи ребенка данное изделие, - рассказал Алексей Одеров.

Сейчас с малышом все хорошо – его жизни и здоровью ничего не угрожает.