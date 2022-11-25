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НовостиКарта Кубани25 ноября 2022 13:04

Новые автобусы вышли на дороги Геленджика

Их пять
Ева МУР
Эти автобусы заменят старые. Фото: пресс-служба мэрии Геленджика

Эти автобусы заменят старые. Фото: пресс-служба мэрии Геленджика

Новые автобусы вышли на дороги Геленджика. 21 ноября в город доставили пять "пазиков", которые пополнят автопарк курорта.

- Автобусы будут обслуживать маршрут №2 и №7, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе мэрии курорта.- В последнее время они обслуживались не в полной мере.

Они оснащены всем, что требуют национальные правила пассажирских перевозок. Система мониторинга ГЛОНАСС совместима с региональной. В автобусах установлены терминалы для безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения и оборудованием для перевозки маломобильных горожан.