На мероприятии наградили самых активных молодых депутатов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поучаствовал в XVII собрании Совета молодых депутатов региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Мероприятие собрало 1475 молодых депутатов, которые участвовали в собрании как очно, так и видеосвязи. Участники озвучили итоги конкурса «Лучший Совет молодых депутатов края». Так, в 2021 году лидерами стали представители из Анапы, Армавира, Динского, Каневского и Кореновского районов. Председатели Советов презентовали главе региона реализованные проекты.

- В команде края 1,5 тысячи молодых депутатов. Среди вас нет места тем, кто хочет отсидеться. Вы полны энергии и желания работать на благо своей малой Родины. Оставайтесь верны этой жизненной позиции. Сильный район – это сильный регион, сильная страна. Общайтесь с людьми, максимально погружайтесь в проблемы и находите способы их решения, - обратился к победителям конкурса Вениамин Кондратьев.

В финале мероприятия награды получили 13 самых активных депутатов. Шести из них вручили благодарности губернатора, а семи - благодарственные письма Заксобрания края.