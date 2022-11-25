«Сила в правде»: орлята разработали образовательные проекты по истории

Созданные проекты одобрены экспертами и рекомендованы для работы с подростками во всех образовательных учреждениях страны.

В течение трех недель участники исторической смены вместе со специалистами Министерства просвещения, «Орленка», Школьного Музея Победы и другими экспертами изучали архивные документы, базы данных и научные материалы о подвиге «Молодой гвардии» во время Великой Отечественной войны.

Школьники работали в поисковых командах: «отВАЖНЫЕ роли, «Дорогами смелых», «Голоса храбрых», «Сила в правде», «Память сильнее времени», «Уроки правды», «Сила слова», «Вдохновленные мужеством».

Итогом их работы стали образовательные продукты. Среди них — электронная выставка для школьного музея; исторический маршрут боевых подвигов «Молодой Гвардии»; уроки истории, разработанные для младших, средних и старших классов; театральная постановка и сборник авторских стихов и песен.

«На протяжении всей смены мы изучали документы, истории и различные факты о „Молодой гвардии“. Мы составили полную экспозицию и организовали выставку, на которой побывали много ребят. Я считаю, что наша работа удалась, потому что у нас получилось заинтересовать других школьников исторической темой — мы с удовольствием отвечали на их вопросы. За это время я получила много новых знаний, научилась бережно обращаться с архивными документами и получать информацию с их помощью», — прокомментировала участница смены Кира Лебедева (р. Карелия).

«Мы говорили о героизме, качествах, которыми должен обладать человек для того, чтобы суметь совершить подвиг. В процессе подготовки очень много изучили материалов об участниках организации. У нас получилась современная переработка произведения А. Фадеева „Молодая Гвардия“. Для нас важно, что подготовленный сценарий могут использовать ребята всей страны: реализовать постановку в своих школах и также, как и мы, окунуться в историю», — отметила Юлия Горшкова (Пермский край).

Помимо разработки интерактивных уроков истории, участники смены смогли провести их для младших, средних и старших классов средней общеобразовательной школы «Орленка».

«Процесс создания урока был очень увлекательным. Мы научились работать с документами, искать материалы в достоверных источниках. Одними из самых интересных моментов стали обсуждение и дискуссия. Приятно было работать с эрудированными людьми. Наши наставники нам помогали и направляли в нужное русло. Сама я работала с творческим материалом, создавала презентации. Я научилась действовать в команде, узнала много нового и познакомилась с прекрасными творческими личностями», — поделилась участница смены Юлия Орлова (Тверская область).

Кроме того, орлята представили литературно-музыкальную композицию: стихи и песни, которые объединили в итоговом сборнике.

«Мне хотелось своими строчками достучаться до сердец ребят, чтобы они не были безразличны к подвигу молодогвардейцев, заинтересовались изучением этой темы и продолжили просвещать других детей», — отметила Ирина Терехова (Севастополь).

Историческая смена «Сила в правде» прошла во Всероссийском детском центре «Орленок» с 3 по 23 ноября.