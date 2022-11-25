Дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят организаторов подпольного казино. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В 2018 году 44-летний мужчина решил организовать незаконный игорный бизнес. Для этого он арендовал дом на улице Северной. Хозяева, сдававшие жилье, не знали, для чего мужчина снял его. Организатор клуба купил игральные карты, фишки, столы для карточных игр и обустроил в доме казино.

Мужчина приглашал на карточные игры знакомых, подсчитывал деньги, полученные в качестве ставок, выплачивал выигрыш победителям, искал и нанимал обслуживающий персонал. Одного мужчину он назначил крупье – сейчас его разыскивают. Дополнительным крупье в клубе организатор назначил 34-летнего жителя Новороссийска и 46-летнюю женщину из Краснодара.

Работа клуба продолжалась с марта 2018 по июнь 2021 года, пока в дом не нагрянули правоохранители.

- В июне 2021 года преступная деятельность была пресечена сотрудниками следственного управления СКР по краю и сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Краснодару, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

При обыске в организованном клубе следователи нашли и изъяли тетради с записями денежных ставок, 50 колод игральных карт, более 1,8 тысячи фишек и другое оборудование.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.