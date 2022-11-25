Директора осудили

В Сочи осудили директора школы, отказавшегося зачислить в первый класс дочь полицейского. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Речь идет о сочинской гимназии №8.

- Установлено, что заявительница в установленном законом порядке обратилась в гимназию с соответствующим заявлением по вопросу приема ее несовершеннолетней дочери в 1 класс, предоставив документ, подтверждающий ее статус действующего сотрудника органов внутренних дел, - пояснили "КП"-Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в гимназии были свободные места, а директор знал о льготах для семей полицейских, однако отказался зачислить ребенка.

Суд оштрафовал директора школы на 30 тысяч рублей. Впрочем, это решение он может еще обжаловать в апелляции.