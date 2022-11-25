Генпрокуратура внесла представление губернатору Кубани

Генпрокуратура вынесла представление губернатору Кубани

Генпрокуратура вынесла представление губернатору Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе федерального надзорного органа.

- Рассмотрено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, внесенное заместителем Генпрокурора РФ главе администрации края по результатам проверки соблюдения прав детей с ограниченными возможностями на получение компенсации взамен двухразового питания, - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Известно, что в ходе работы уже восстановлены права 37 учащихся. Им выплатили более 1,5 миллиона рублей компенсаций.

Кроме того, при проверке обнаружена нехватка учителей-дефектологов в 16 муниципалитетах. Отмечается, что власти уже проводят работу по привлечению педагогов, в том числе по целевому набору лиц в ВУЗы и переподготовке кадров.

Уточняется, что на выплаты детям с ограниченными возможностями, обучающимся на дому, предусмотрели деньги в местных и краевом бюджетах.