Поэт против туристки: кубанцы могут получить приз зрительских симпатий в конкурсе «Твоя история с билайном»

Владимир Татаренко на полуфинале конкурса «Твоя история с билайном»

Конкурс «Твоя история с Билайном», посвященный 30-летию компании, вышел на финишную прямую. Оператор провел пять полуфиналов, в которых жюри конкурса оценивало лучшие истории клиентов о том, какую роль Билайн сыграл в их жизни. Среди них есть история жительницы Краснодара Виолетты Пономарёвой-Муратидис и стихотворный рассказ жителя Сочи Владимира Татаренко.

В своей истории Виолетта рассказала, как пошла в поход с семьей и встретила медведя. Семья спряталась от хищника, а с помощью сим-карты Билайн Виолетте удалось вызвать помощь. Владимир в стихах рассказал о романтическом знакомстве в салоне Билайн.

Сейчас у жителей Краснодарского края есть возможность посмотреть истории полуфиналистов и поддержать свою землячку, проголосовав за вручение приза зрительских симпатий на сайте проекта. Итоги этого голосования Билайн подведет до 1 декабря.

Виолетта Пономарёва-Муратидис (справа) на полуфинале конкурса «Твоя история с билайном»

Кроме Виолетты Пономарёвой-Муратидис из Краснодара, за приз зрительских симпатий поборются полуфиналисты из Южного региона: Ольга Шаповалова из Волгограда, Иван Астахов из Пятигорска, Вера Чеесова из Ставрополя. Победителем полуфинала стал житель Астрахани Василий Трофимов.

Финал конкурса «Твоя история с Билайном» пройдет в Москве 8 декабря.

Пять историй, выбранных жюри в полуфиналах, будут сыграны на сцене театра «Студия театрального искусства» профессиональными актерами театра и кино. Все пять финалистов получат 30 лет связи Билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа - миллион рублей.

Судя по сюжетам истории, присланных на конкурс жителями Южного региона, благодаря сотовой связи Билайн было создано 20 семей. Семи абонентам-участникам конкурса сотрудники Билайн помогли выйти из различных нестандартных ситуаций. Связь от Билайн помогла спасти двух котов, а еще благодаря консультациям по телефону благополучно родился теленок. Многие автомобилисты рассказали о том, как благодаря связи Билайн смогли на трассе вовремя получить помощь. Кому-то с помощью одного звонка удалось выйти из сложной ситуации (отстал от автобуса, потерялся с родными).

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев - мобильный интернет.

Сроки проведения конкурса: с 15 сентября по 8 декабря 2022 года.

Реклама.beeline.ru