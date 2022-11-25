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В Краснодаре в 2023 году сделают четырехполосной улицу Зиповскую. Проезжую часть расширят благодаря реконструкции на участке улицы Зиповской от Байбакова до Московской. Его протяженность составит 483 метра.

- Проект на реконструкцию этого участка был разработан в прошлом году. Мы прошли госэкспертизу и получили необходимые субсидии с помощью поддержки администрации края. На этой неделе планируем заключить контракт с подрядной организацией. Также в начале декабря уже приступить к подготовительным работам. Планируется, что к августу следующего года все работы завершаться, - сообщил заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

Уточняется, что на участке установят новые светофоры, переустроят инженерные сети. Также оборудуют остановочные пункты и парковочные места.

Согласно разработанному проекту, ширина новой дороги составит 14 метров, два тротуара по обеим сторонам будут шириной 3 метра. Оборудуют велодорожки шириной 1,5 метра. Кроме того, проведут наружное освещение по всему периметру дороги, переустроят сети связи, электро- и теплоснабжения. Также электросетей наружного освещения, канализации, газо- и трубопроводов.