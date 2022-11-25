В городе начали установку праздничных елок

В Краснодаре устанавливают елки к Новому году. В Юбилейном микрорайоне специалисты приступили к монтажу искусственной ели в сквере 80-летия образования Краснодарского края.

- На Главной городской площади сборку и декорирование искусственной ели специалисты планируют начать 1 декабря. 22-метровую ель украсят игрушками, звездами и гирляндами, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что праздничные ели появятся и во всех городских парках. Их монтаж и украшение завершится до 15 декабря.