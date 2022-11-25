На Кубани для поддержки семей с детьми выделили более 45,7 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани для поддержки семей с детьми выделили более 45,7 миллиардов рублей. Это 53% от всех средств, направленных на меры поддержки граждан. Это и региональный маткапитал, и ежемесячная денежная выплата на детей, и льготы на ЖКУ. Также школьное питание, обеспечение лекарствами детей до 6 лет, проезд в городском и пригородном транспорте.

- На сегодняшний день в крае более 800 тысяч семей. В них воспитывается почти 1 миллион 380 тысяч детей. На Кубани каждая девятая семья является многодетной. В 2015 году таких семей было более 50 тысяч, сейчас их 92 тысячи, - сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что вице-губернатор посетила «Семейный МФЦ», который заработал в Краснодаре по улице Октябрьской, 93. В нем многодетные семьи, семьи мобилизованных могут получить консультативную, психологическую и юридическую помощь.

Также все желающие могут принести в центр вещи, книги и домашние растения. Нуждающиеся семьи с детьми будут забирать их себе. Кроме того, здесь будут проводить мастер-классы, обучающие семинары и встречи. А нуждающимся помогут с получением продуктов питания.