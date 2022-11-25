В Староминском районе открыли сквер часовней. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Староминском районе Кубани открыли сквер с памятным знаком «Часовня памяти». Объект благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- От себя лично, от администрации района, от имени совета депутатов благодарю всех, кто принял активное участие в восстановлении справедливой памяти, - сообщил глава Староминского района Владимир Горб.

Уточняется, что жители станицы поддержали проект благоустройства сквера по улице Коммунаров в электронном голосовании в 2021 году. Объекту дали имя 225-летия освоения казаками кубанских земель.

Территорию обновили. Там установили малые архитектурные формы, фонари и лавочки. Кроме того, выполнили работы по установке памятного знака «Часовня памяти».