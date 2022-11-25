Адыгею в первом полугодии 2022 года посетило 103 тысячи человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Адыгею в 2022 году приехало более 100 тысяч отдыхающих. Ресурсами туристической сферы в республике является восемь туроператоров, 35 турагентов, 53 гостиницы и один туристско-информационный центр.

- В первом полугодии 2022 года 103 тысячи человек посетили коллективные средства размещения. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Тогда за полгода 2021 года в Адыгее побывало 54 тысячи человек, - сообщили в Адыгеястате.

При на сегодняшний день за один год республику в среднем посещает полмиллиона туристов. Это происходит во многом благодаря поддержке правительства страны. В помощь регионам в прошлом году был внедрен новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он дает значительные дополнительные возможности.