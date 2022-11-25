Андрей Алексеенко. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.
Экс-глава Краснодара Андрей Алексеенко возглавил правительство Херсонской области. Он сменит Сергея Елисеева.
- Кабмин Херсонской области возглавит достойный человек и успешный российский управленец. Он продолжит налаживать мирную жизнь в Херсонской области. Будет выстраивать систему государственной власти и работать на благо людей, - сообщили в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, что Сергей Елисеев, вернется в Калининградскую область. Он был направлен в один из районов Херсонской области 5 июля 2022 года и был куратором программ поддержки от региона-шефа Калининградской области.
Андрей Алексеенко будет заниматься на новом посту завершением процесса интеграции в единое экономическое, правовое и гуманитарное пространство России.