Что произошло за ночь 26 ноября в Краснодарском крае

Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Экс-глава Краснодара Андрей Алексеенко возглавил правительство Херсонской области. Он будет заниматься завершением процесса интеграции в единое правовое пространство России.
В Краснодаре устанавливают елки к Новому году. Приготовления к празднику завершат до 15 декабря.
В Сочи осудили директора школы, отказавшегося зачислить в первый класс дочь полицейского. Ему дали штраф.
На Кубани объяснили причины массового мора птиц и зайцев. Причиной гибели птиц на Кубани стала отрава для грызунов.