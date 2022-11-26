Что произошло за ночь 26 ноября в Краснодарском крае

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Экс-глава Краснодара Андрей Алексеенко возглавил правительство Херсонской области. Он будет заниматься завершением процесса интеграции в единое правовое пространство России.

В Краснодаре устанавливают елки к Новому году. Приготовления к празднику завершат до 15 декабря.

В Сочи осудили директора школы, отказавшегося зачислить в первый класс дочь полицейского. Ему дали штраф.

На Кубани объяснили причины массового мора птиц и зайцев. Причиной гибели птиц на Кубани стала отрава для грызунов.