Дом офицеров в Майкопе. Фото: пресс-служба Адыгеи.

В Адыгее до 2024 года построят Центр культурного развития и реконструируют КЗ «Нальмэс». Модернизация и технологическое переоснащение организаций культуры осуществляется в рамках нацпроекта.

- Глава Адыгеи Мурат Кумпилов уделяет развитию культуры особое внимание. Ей оказывается большая поддержка. В том числе она направлена на модернизацию отрасли. Но наша задача не только строить и ремонтировать. Мы должны обеспечить ежедневную и системную работу учреждений культуры, - сообщил и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев.

Уточняется, что с 2017 по 2022 в Республике Адыгея было построено 9 домов культуры. В 45 зданиях провели капитальный ремонт. Кроме того, было реконструировано 7 детских школ искусств и создано 12 модельных библиотек. Капитально отремонтировали Центр народной культуры Республики Адыгея, Пушкинский народный дом. Также Картинную галерею Республики Адыгея и Национальный музей Республики Адыгея.

На 2023-2024 годы запланирована реновация и технологическое оснащение концертного зала «Нальмэс». Также будет проведено строительство Центра культурного развития в Майкопе. Возведут дом культуры в Адыгейске и 3 дома культуры в аулах Хачемзий.