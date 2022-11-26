Изменения связаны с проведением футбольного матча Фото из архива КП

В Сочи 26 ноября временно изменится расписание «Ласточек». Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Изменения связаны с проведением футбольного матча на стадионе «Фишт». Так, «Ласточки», проезжающие по маршруту Сочи – Имеретинский Курорт, не будут высаживать и принимать пассажиров на остановках «Известия» и «Олимпийская деревня».

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани с 17 ноября изменилось расписание нескольких пригородных поездов. Электрички будут работать по другому графику из-за ремонта до 29 ноября.